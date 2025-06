Plăcuțele de înmatriculare galbene nu vor mai fi obligatorii

14:10

Premierul Dorin Recean a avertizat, într-un interviu acordat publicației Financial Times, că Rusia intenționează să preia controlul asupra Republicii Moldova în această toamnă, prin impunerea unei guvernări „docile" și prin folosirea regiunii transnistrene ca instrument în războiul împotriva Ucrainei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este un efort uriaș de a submina democrația din Moldova", a …