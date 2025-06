Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău? Cum a reacționat ministrul Culturii la inițiativă

16:00

După mai bine de un deceniu de proceduri de insolvabilitate, Societatea pe Acțiuni „Aroma" a fost oficial scoasă din insolvență printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău din 2 iunie 2025. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), instanța a constatat stingerea integrală a creanțelor companiei, ca urmare a executării plăților de către SA „Barza Albă".