Caz tragic în Ucraina: Un pompier, chemat să stingă incendiul în care i-au murit trei membri ai familiei, după un atac rusesc cu drone

Un băiat de 12 ani care circula cu trotineta luni în Bruxelles a murit după ce a fost lovit de o mașină de poliție care intrase în urmărirea sa, potrivit primelor elemente ale anchetei furnizate marți de procurori, transmite France Presse, citat de Hotnews.ro.