Exporturi de 36,7 miliarde de lei în primele cinci luni din 2025. Topul produselor exportate

15:10

O fetiță de doar un an a decedat după ce a fost mușcată de câinele familiei. Cazul a avut loc în localitatea Ciuciuleni din raionul Hîncești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Informația a fost confirmată de către Sectorul de Poliție numărul 3 din satul Ciuciuleni, raionul Hîncești. Amintim că un caz similar a avut loc … The post Tragedie la Hîncești: o fetiță de un an, ucisă de câinele familiei first appeared on ZUGO. Articolul Tragedie la Hîncești: o fetiță de un an, ucisă de câinele familiei apare prima dată în ZUGO.