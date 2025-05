CNA anunță detalii despre perchezițiile din nordul țării: doi polițiști reținuți, nouă persoane bănuite în dosare de corupție

16:00

De Ziua Internațională a Copilului, pe 1 iunie, Reședința de Stat din Condrița se transformă în „Reședința Copiilor". Sărbătoarea va avea loc în aer liber, între orele 11:00 și 20:00, într-un cadru natural, unde distracția, descoperirile și muzica bună se îmbină într-o experiență de neuitat, anunță Guvernul Republicii Moldova. Accesul este gratuit pentru toți participanții.