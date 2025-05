Parcări subterane și spații verzi în locul curților aglomerate: Guvernul modifică legislația din domeniul construcțiilor

13:00

Președintele ales al României, Nicușor Daniel-Dan, a depus jurământul în fața Parlamentului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. … The post video | Nicușor Dan a depus jurământul și a devenit al cincilea președinte al României first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan a depus jurământul și a devenit al cincilea președinte al României apare prima dată în ZUGO.