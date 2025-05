PSDE ar putea participa la alegerile parlamentare într-un bloc electoral. Ce scenarii analizează partidul

08:30

Al cincilea președinte al României post-revoluționare, Nicușor Dan, își va prelua azi mandatul, urmând să depună jurământul de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Decizia privind ziua și ora depunerii jurământului a fost luată oficial joi, într-o ședință a Birourilor Permanente Reunite …