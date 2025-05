Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi ofensive: „Nu are nicio intenție de a opri războiul”

15:20

Germania a desfășurat pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial o brigadă blindată pe teritoriul unei alte țări. Această decizie face parte din eforturile de consolidare a flancului estic al NATO și de descurajare a unei potențiale agresiuni rusești. Astfel, Germania a început oficial dislocarea permanentă a Brigăzii 45 Blindate în Lituania, …