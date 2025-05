Radu Albot a câștigat primul tur la Moldova Open

11:10

Rusia și Ucraina au dat startul celui mai mare schimb de prizonieri de la începutul agresiunii ruse, în urma căruia 2.000 de persoane se vor întoarce în țările de origine. La 23 mai, fiecare stat a returnat câte 390 de prizonieri, transmite The Kyiv Independent. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La 23 mai, președintele ucrainean … The post 1.000 pentru 1.000. Rusia și Ucraina au început cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului first appeared on ZUGO. Articolul 1.000 pentru 1.000. Rusia și Ucraina au început cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului apare prima dată în ZUGO.