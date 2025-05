Creșterea prețurilor la locuințe: ce spune BNM despre cauze și posibile efecte

12:00

Fostul prim-ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, susține că Vladimir Putin nu intenționează să se oprească în Ucraina și are planuri care vizează inclusiv Republica Moldova. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, în cadrul Black Sea and Balkans Security Forum, Kasianov avertizează că lipsa unei reacții ferme din partea Occidentului ar putea deschide …