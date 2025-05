Dialog strategic la Bruxelles

09:40

Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au scăzut în aprilie la sub 4,93 miliarde de euro, cel mai redus nivel din ultimele zece luni, potrivit BNM. Față de sfârșitul lunii martie, rezervele s-au diminuat cu aproximativ 121 de milioane de euro. The post Rezervele valutare, la cel mai scăzut nivel din ultimele 10 luni appeared first on AgroBook.