Alexandr Slusari despre criza uleiului

Republica Moldova va beneficia de un sprijin record din partea Uniunii Europene – 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Din această sumă, peste 300 de milioane vor fi livrate chiar în primul an. Fondurile vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii, reforme în justiție, economie, educație, sănătate și sprijin pentru antreprenoriat.