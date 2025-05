Turbulențe pe piața grâului

10:30

Aproape 6.000 de gospodării din Republica Moldova au beneficiat de voucherele EcoVoucher în sesiunea desfășurată între 14 aprilie și 4 mai 2025, având posibilitatea de a înlocui electrocasnicele vechi cu aparate noi, mai eficiente energetic. Programul, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene și finanțat de Norvegia, are ca scop reducerea consumului de energie electrică și îmbunătățirea confortului locativ al celor mai vulnerabili cetățeni.