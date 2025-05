Vama Moldovei raportează încasări de 665 milioane lei în mai puțin de o săptămână

12:50

25 de producători de fructe participă în perioada 23–25 aprilie 2025 la un seminar dedicat implementării cerințelor GLOBALG.A.P. IFA SMART și GRASP V2, eveniment desfășurat sub conducerea Dr. conf. univ. Andrei Cumpanici de la UTM. Instruirea adună producători de fructe și legume, în special agronomi și specialiști în protecția și nutriția plantelor, iar scopul principal este familiarizarea acestora cu Bunelor Practici Agricole necesare pentru implementarea certificărilor GLOBALG.A.P. The post 25 de producători de fructe participă la instruirea privind cerințele GLOBALG.A.P. IFA SMART și GRASP V2 appeared first on AgroBook.