Fermierii solicită ajutor după înghețurile devastatoare din aprilie

Situația de la Uzina Metalurgică din Rîbnița (MMZ) alunecă într-o criză, iar soarta uneia dintre cele mai mari întreprinderi din stânga Nistrului devine tot mai incertă. Fostul deputat și lider politic Alexandr Slusari a lansat acuzații grave privind controlul uzinei, pe care îl atribuie oligarhului rus Alisher Usmanov, aflat sub sancțiuni internaționale.