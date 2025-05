Veaceslav Ioniță: “Autoritățile ar trebui să monitorizeze mai atent calitatea creditelor ipotecare noi”

17:00

După un an 2024 marcat de secetă extremă, în care agricultorii au pierdut aproape jumătate din producție, anul 2025 a debutat cu o nouă lovitură năprasnică: înghețuri devastatoare care au compromis zeci de mii de hectare de culturi. Ramura sfeclei de zahăr, una dintre cele mai strategice pentru economia agricolă a țării, este în pericol major. The post (VIDEO)Fermierii din Moldova în pragul colapsului agricol appeared first on AgroBook.