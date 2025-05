18 milioane de lei plătiți nejustificat în 2024

13:10

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, E.S. Paun Rohovei, în cadrul căreia a fost reafirmat angajamentul ambelor părți pentru o colaborare strânsă și eficientă. Discuțiile au scos în evidență relațiile bilaterale solide dintre cele două state vecine, purtate într-un climat deschis și constructiv.