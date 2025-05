Cod galben de înghețuri pe 13 mai

11:30

Banca Mondială a redus prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2025 la doar 0,9%, cu 3 puncte procentuale mai puțin față de estimarea anterioară. Revizuirea vine după o ajustare similară făcută recent și de Fondul Monetar Internațional. The post Scădere economică pentru Moldova: prognoza Băncii Mondiale ajustată negativ appeared first on AgroBook.