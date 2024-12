(VIDEO) Cui din Moldova nu i se va deconecta lumina, pentru ce UE alocă €50 mln și când vom primi compensații/ Știri NewsMaker

12:40

Serviciul Vamal a anunțat că, din cauza unor probleme tehnice apărute în sistemele IT utilizate, procesarea traversării frontierei pentru persoanele fizice se desfășoară temporar în regim manual. De asemenea, în unele posturi vamale, procesarea declarațiilor vamale este suspendată până la remedierea situației. Reprezentanții Serviciului Vamal au precizat că echipa tehnică lucrează intens pentru identificarea și […]