NM Espresso: Sandu a depus jurământul, Stoianoglo revine în politică, Găgăuzia a sărbătorit 30 de ani de autonomie

10:10

Albania interzice TikTok pentru un an, pe motiv că platforma alimentează violența în rândul tinerilor. Decizia, după ce un adolescent a fost ucis luna trecută, în urma unor dispute pe rețelele sociale, scrie Reuters. Interdicția impusă de guvernul de la Tirana face parte dintr-un plan mai larg de a asigura siguranța în școli și va […]