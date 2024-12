Robert Fico, în vizită la Moscova: Slovacia nu va mai oferi sprijin militar Ucrainei

20:30

Președintele organizației teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor" a fost trimis în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat. Învinuitul, care a activat în această funcție în perioada iulie-octombrie 2022, este acuzat că a contribuit la acceptarea și facilitarea finanțării ilicite, în valoare […]