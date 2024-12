Noi informații despre accidentul aviatic din Kazahstan. Situație de bruiaj în regiune

11:50

Klaus Iohannis l-a desemnat luni pe Marcel Ciolacu în funcția de premier al coaliției PSD-PNL-UDMR. El a spus că "coaliția PSD-PNL-UDMR mi-a propus un candidat pe care am decis să îl accept. Desemnez pentru poziția de premier pe domnul Marcel Ciolacu", scrie G4Media. Marcel Ciolacu a declarat că "esențial e ca acest guvern să restabilească […]