Cum funcționează sistemul energetic al R. Moldova după atacul din Ucraina? Precizările „Moldelectrica”

Doi bărbați implicați în transportul ilegal al cetățenilor ucraineni în Republica Moldova au fost condamnați, după ce au fost reținuți în decembrie 2023. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că inculpații, cu vârste de 33 și 38 de ani, originari din sudul țării și domiciliați în Chișinău și Tiraspol, și-au […]