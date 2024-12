Stoianoglo vrea discuții cu partidele de opoziție pentru obținerea unei majorități în Parlament: „Am dreptul să inițiez un dialog”

13:30

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, recunoaște că, anterior, a încălcat regulamentul circulației rutiere, fiind vorba despre conducerea automobilului cu viteză. Potrivit lui, cazul a avut loc după ce a devenit șef al IGP și a fost sancționat pentru încălcare. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 20 decembrie a emisiunii „Moldova