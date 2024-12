Victoriabank, de 35 de ani în Moldova, cu poftă de viață

13:00

Fostul președinte Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor, s-a arătat indignat că șefa statului Maia Sandu a desfășurat o conferință de presă, pe 19 decembrie, la aceeași oră cu liderul rus Vladimir Putin. „Maia Sandu, tu nu ai încurcat nimic?", a comunicat socialistul, revenit recent din Rusia – țara care a invadat Ucraina în februarie […]