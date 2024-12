Kremlinul o acuză pe Maia Sandu de „planuri militare” în Transnistria. Președinția reacționează: un fals!

08:30

Proteste: profesori, agricultori, meteorologi Joi, în centrul Chișinăului, au avut loc din nou proteste. La fermieri și profesori s-au alăturat angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Aceștia au declarat că salariile lor sunt de două ori mai mici decât salariul mediu pe economie: «Salariul nostru, la fel ca cel al profesorilor, agricultorilor este mult sub nivelul necesar pentru a supraviețui în condițiile crizei și creșterii prețurilor. Vrem un salariu decent». Protestatarii au cerut […]