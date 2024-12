Dosarul președintei oficiului teritorial Ștefan-Vodă al ex-Partidului „ȘOR” – trimis în judecată. Anunțul procurorilor

12:20

Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski s-a întâlnit pe 7 decembrie cu președintele ales al SUA, Donald Trump, și președintele Franței Emmanuel Macron. Zelenski a numit întâlnirea drept „productivă", iar Donald Trump a declarat că Zelenski „este pregătit să încheie un acord și să oprească nebunia", relatează Meduza. După discuție, Zelenski a scris pe canalul său de