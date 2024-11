Silvia Radu, ex-primar interimar al Chișinăului, candidează la alegerile pentru Parlamentul României

17:30

Curtea Constituțională a validat alegerea Maiei Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței din data de 28 noiembrie. Magistrații Curții Constituționale au decis să confirme rezultatele scrutinului prezidențial din 3 noiembrie. Aceștia au validat, de asemenea, alegerea Maiei Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.