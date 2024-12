Republica Moldova, lider în implementarea acquis-ului comunitar pentru 2024, cu progrese remarcabile în energie și eficiență energetică

17:20

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în ședința din 23 decembrie, a examinat și respins solicitarea judecătorului Alexei Paniș de a propune din nou președintelui țării numirea sa în funcția de judecător până la atingerea vârstei de pensionare. Deși șase dintre cei zece membri ai CSM au votat în favoarea sa, numărul de voturi nu a […]