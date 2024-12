Schimbări în echipa Președinției: Igor Zaharov devine purtător de cuvânt al Maiei Sandu

16:00

Victoriabank aniversează 35 de ani de activitate în Republica Moldova, un parcurs marcat de inovație, succes și contribuții semnificative la dezvoltarea economică a țării. De-a lungul acestor trei decenii și jumătate, banca a devenit un pilon important în sistemul financiar, fiind în prezent una dintre cele mai mari trei instituții bancare din Republica Moldova, cu […]