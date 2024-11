Ministerul Energiei, amendat cu 500 de lei. Vadim Ceban a câștigat parțial procesul privind încălcarea dreptului la acces la informații de interes public

15:40

Trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs pe Drumul Național 26, la ieșirea din localitatea Foltești, județul Galați din România. Impactul s-a produs între un autoturism și un autocamion, ambele înmatriculate în Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru NM de către Vadim Șestopalov, ofițer de presă al Ministerului de Externe. […] The post Trei moldoveni au decedat într-un grav accident în România. Autoturismul și TIR-ul erau înmatriculate în R. Moldova appeared first on NewsMaker.