Georgescu, beneficiarul expunerii masive preferențiale pe TikTok? Rezultatele ședinței Consiliului Suprem de Apărare al Țării după prezidențiale

Criza gazelor: concluziile întâlnirii cu «Gazprom» Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a susținut o conferință de presă după negocierile purtate cu directorul «Gazprom», Aleksei Miller, și a anunțat că partea rusă este dispusă să livreze gaz în Transnistria în cazul încetării tranzitului prin Ucraina, dar cu anumite condiții. Totodată, «Gazprom» a reamintit Chișinăului despre datoria istorică a Moldovagaz, care, conform calculelor companiei ruse, se ridică la 709 milioane USD. Parlicov a subliniat […]