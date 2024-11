Mai multe parohii din R. Moldova și-au exprimat intenția de a adera în comun la Mitropolia Basarabiei

14:00

Președinta Maia Sandu participă joi, 7 noiembrie, la summitul Comunității Politice Europene, care are loc în capitala Ungariei, Budapesta. La eveniment, Maia Sandu se va întâlni cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern pentru a discuta despre dezvoltarea economică a Republicii Moldova, pacea și securitatea regională și procesul