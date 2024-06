„A murit în brațele mele, în drum spre ambulanță”. Ionel Istrati, dezvăluiri despre decesul tragic al regizorului Arcadie Spoială

08:30

Numărul șomerilor care beneficiază de ajutor social s-a redus de 10 ori într-un singur an. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în luna mai 2024 primeau ajutor social 1.479 de persoane, comparativ cu 11.660 de persoane în aprilie 2023.