Șeful NATO: „China ar trebui să plătească pentru sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina”

10:20

Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul Ana-Maria, tânăra de 19 ani din Orhei torturată și găsită fără suflare după opt zile de căutări, s-a ales cu un nou capăt de acuzare. Acesta este acuzat acum și de violul fetei, care era însărcinată. Învinuirea i-a fost prezentată de magistrații judecătoriei Orhei. Până în prezent, Cotorobai era … The post Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul Ana-Maria, este învinuit și de viol first appeared on ZUGO. Articolul Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul Ana-Maria, este învinuit și de viol apare prima dată în ZUGO.