Canicula și efectele pe care le are asupra sănătății: de la insolație, la erupții cutanate

08:30

Halterofila din Republica Moldova Nicoleta Cojocaru a devenit pentru a doua oară consecutiv campioană europeană la categoria sub vârsta de 15 ani. La ediția din acest an a europenelor de haltere de la Thessaloniki, Grecia, sportiva de 14 ani, care a evoluat în limitele categoriei de greutate de până la