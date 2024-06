Italia sprijină parcursul de aderare a R. Moldova la UE. Mattarella: „Sunteți la nivel istoric parte a familiei europene”

11:30

O țară din Europa a fost desemnată cel mai fericit loc din lume pentru copii și persoane sub 30 de ani. Este considerată o adevărată bijuterie ascunsă, cunoscută pentru peisajele sale pitorești, cultura vibrantă și un nivel de trai ridicat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lituania a reușit să creeze un mediu prietenos și favorabil … The post O țară din Europa a fost desemnată cel mai fericit loc din lume pentru persoanele sub 30 de ani first appeared on ZUGO. Articolul O țară din Europa a fost desemnată cel mai fericit loc din lume pentru persoanele sub 30 de ani apare prima dată în ZUGO.