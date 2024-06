Un bărbat a fost rănit într-un accident, dar a murit în altul, în ambulanță

11:20

Vineri, 14 iunie, în fața Parlamentului, mai multe persoane s-au adunat pentru a protesta în sprijinul blocului politic „Victorie”, cu doar câteva momente înainte ca deputații să se întrunească în ședință. Protestul survine după ce, ieri, 13 iunie, Marina Tauber, Vasile Bolea și alți cinci parlamentari neafiliați au primit interdicția de a participa la următoarele … The post video | Susținătorii blocului „Victorie” au ieșit la protest. Verejanu anunță că mai multe persoane au fost reținute first appeared on ZUGO. Articolul video | Susținătorii blocului „Victorie” au ieșit la protest. Verejanu anunță că mai multe persoane au fost reținute apare prima dată în ZUGO.