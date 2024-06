Germania avertizează că mai multe organizaţii teroriste plănuiesc atentate la EURO 2024 precum atacul de la Moscova

10:50

Patricia Caraman, absolventă a Liceului … Bacalaureatul nu înseamnă decât un examen pentru patru absolvenți de liceu din țară. Aceștia au deja câte trei de zece din oficiu, pentru că sunt premianți ai olimpiadelor republicane. Sunt atât de geniali, încât pot fi admiși fără niciun efort la orice universitate, scrie TV8.