Un moldovean, împuşcat la Viena de poliţişti după ce şi-a ucis iubita

Președintele raionului Edineț, Nicolai Melnic, a fost găsit vinovat de huliganism în urma unui incident petrecut în 2023 și condamnat la plata unei amenzi de 27,500 lei și despăgubiri morale în valoare de 10,000 lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Edineț, sediul Central.