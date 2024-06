foto | Maia Sandu a semnat Decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

12:50

Comunitatea LGBT+ din Republica Moldova desfășoară duminică, 16 iunie, un Marș al Solidarității. Evenimentul a început la ora 12:00 la intersecția străzilor București și Ismail, participanții urmând să meargă până la scuarul Consiliului Europei de la intersecția străzilor Serghei Lazo și Mihail Kogâlniceanu. Evenimentul are loc anual.