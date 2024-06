S-a decis: R. Moldova și Ucraina vor începe oficial negocierile de aderare la UE

11:20

Termoelectrica a depus o cerere privind reducerea tarifelor la energia termică, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noua propunere prevede un tarif de 1997 lei/Gcal, cu 141 lei mai puțin decât tariful actual. În prezent, consumatorii Termoelectrica plătesc 2.138 de lei (fără TVA) pentru o gigacalorie.