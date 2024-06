SUA, Canada și Marea Britanie avertizează: Rusia va încerca să intervină în alegerile prezidențiale din R. Moldova

08:30

Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat duminică seară dizolvarea Adunării Naţionale (parlamentul france), în urma înfrângerii suferite de alianţa de la guvernare în alegerile europarlamentare, care a ajuns pe locul al doilea, la mare distanţă de rezultatul Rassemblement National (RN), partidul lui Marine Le Pen, relatează News.ro.