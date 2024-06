Furtună cu consecințe tragice: Doi morți în urma furtunii de marți seara

09:00

Administraţia de Stat a Drumurilor a lansat astăzi noua versiune a platformei de achitare a vinietei, vinieta.gov.md/. Instituția subliniază că noua versiune a platformei de achitare a vinietei „reprezintă la moment cea mai bună soluție, în vederea asigurării unui serviciu public calitativ, eficient și productiv care va contribui la îmbunătățirea calității