Fostul șef al Statului Major, Igor Gorgan, a rămas fără distincții de stat

Biserica Ortodoxă Rusă este implicată în mod activ în rusificarea copiilor deportați din regiunile ucrainene ocupate de forțele armate ale Kremlinului, constată o investigație jurnalistică realizată de revista religioasă studențească DOXA și organizația de monitorizare a deportărilor Kidmapping, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de libertatea.ro.