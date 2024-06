Ministerul rus al Apărării a anunțat începerea celei de-a doua etape a exercițiilor nucleare – cu participarea Belarusului

20:20

O investigație The Insider relevă că fostul șef al Statului Major al Armatei R. Moldova, Igor Gorgan, transmitea regulat informații către curatorul său de la Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate a Federației Ruse (GRU), colonelul Alexei Makarov. Potrivit autoritolor materialului, care au accesat corespondența de Telegram a lui Igor Gorgan, generalul de brigadă … The post Fostul șef al Statului Major al Armatei era un agent al serviciilor rusești. SIS confirmă informațiile, iar Președinția cere pedepsirea „în cel mai aspru mod" first appeared on ZUGO.