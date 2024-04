UE a prelungit măsurile resctrictive împotriva lui Șor, Plahotniuc și Tauber. Vor rămâne sancționați cel puțin până în iulie 2025

14:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit joi, 25 aprilie, Codul galben de inundații pe Nistru. Hidrologii avertizează că nivelul apei a crescut cu peste un metru, în doar câteva ore. „În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru) până la 1050 m3/s, în intervalul 25-29 aprilie, pe sectorul or. […] The post Codul galben de inundații pe Nistru – prelungit. Cu cât a crescut nivelul apei appeared first on NewsMaker.