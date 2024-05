VIDEO La Anenii Noi a fost descoperit un sit arheologic, atribuit celei mai vechi civilizații din Europa

17:10

Bașcanul Găgăuziei Evghenia Guțul – afiliată oligarhului fugar Ilan Șor – se află la Moscova. De această, guvernatoarea a venit în Federația Rusă pentru a participa la parada militară dedicată Zilei Victoriei, din 9 mai, de la Moscova. Informațiile au fost confirmate de agenția de presă pro-Kremlin TASS, care face referire la serviciul de presă […]