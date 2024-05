Ambasadorul SUA Kent Logsdon își încheie misiunea. Popșoi: „Sunt convins că veți păstra amintiri frumoase despre Moldova”

18:00

În spatele atacului cibernetic de la Poșta Moldovei, care a avut loc în februarie 2024, ar sta Federația Rusă. Precizarea a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi în cadrul unui interviu pentru BBC, publicat pe 8 mai. Șeful diplomației moldovenești a declarat că capacitățile de apărare cibernetică ale țării noastre sunt „încă modeste”, […] The post Popșoi acuză Rusia de atacul cibernetic asupra Poștei Moldovei: „Capacitățile noastre de apărare sunt încă modeste” appeared first on NewsMaker.