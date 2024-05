Alegerile europarlamentare din iunie: adresele celor 52 secții de vot care vor fi deschise în Moldova 

15:40

Comisarul european pentru buget și administrație Johannes Hahn a fost decorat, de președinta Maia Sandu, cu „Ordinul de Onoare". Oficialului european i s-a acordat distincția pentru susținerea parcursului european și promovarea intereselor Republicii Moldova. Precizările au fost făcute de reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Delegația a menționat pe 9 mai că Johannes Hahn a […]